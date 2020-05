Nieuwe PSV-trainer Schmidt start in Eindhoven op 20 juli

In Nederland mag tot 1 september nergens betaald voetbal worden gespeeld en gelden voorlopig nog allerlei voorschriften bij het organiseren van trainingen. Hoe het daarna verder gaat, is nog volstrekt onduidelijk en ook of er dan alweer gereisd kan worden tussen verschillende landen. Tenslotte krijgt PSV ook te maken met een aantal forse financiële implicaties vanwege de corona-crisis.

Met welke selectie Schmidt aan de slag kan, is daardoor nog onzeker. PSV probeert wel nog enkele nieuwe spelers aan te trekken, maar de financiële mogelijkheden zijn momenteel beperkter dan een paar maanden geleden omdat er vermoedelijk nog geruime tijd zonder publiek wordt gespeeld. Duidelijk is in ieder geval dat Daniel Schwaab en Konstantinos Mitroglou (gehuurd) zullen vertrekken.



Normaal gesproken wordt het ook zeer lastig om de gehuurde Ricardo Rodríguez te behouden. Niet omdat PSV niet tevreden is over hem, integendeel. Rodríguez heeft in een paar wedstrijden meer dan overtuigd, maar zijn salaris is vermoedelijk een spelbreker. Tussen AC Milan en PSV is nog geen contact geweest over zijn situatie en ook niet tussen PSV en de zaakwaarnemer van Rodríguez.