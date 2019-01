Nieuwe klap voor Vitesse: Bero vervroegd naar huis

Gérard de Nooijer zet trainers­car­riè­re voort in China

7:00 GUANGZHOU - Als voetballer speelde Gérard de Nooijer nooit voor een club in het buitenland. Als trainer is hij nu wel een avontuur buiten de landsgrenzen aangegaan. De 49-jarige Souburger is neergestreken in China.