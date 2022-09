Nieuwe dreun voor Kuyt en ADO in Utrecht: ‘Iedereen werkt zich, op zijn Haags gezegd, de pleuris’

Jürgen Klopp op zijn hoede met Liverpool: ‘Als je aan Ajax denkt, denk je aan de Champions League’

Jürgen Klopp hoopt dat Liverpool tegen Ajax een antwoord geeft op de kansloze nederlaag van vorige week tegen Napoli (4-1). Door het overlijden van Queen Elizabeth speelde Liverpool het afgelopen weekend niet in de Premier League en dus is het duel met de Amsterdammers de eerste kans op eerherstel voor The Reds.

12 september