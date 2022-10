Nieuw: vanaf nu elke vrijdag Willem van Hanegem in zijn eigen Willem & Wessel-podcast

Vanaf vandaag (16.00 uur) heeft Willem van Hanegem zijn eigen podcast bij het AD en de aangesloten regionale titels. In de Willem & Wessel-podcast bespreekt hij met nieuwschef Wessel Penning wekelijks de schoonheid van het voetbal aan de hand van de wedstrijden van die week. Zij beschouwen zichzelf als enorme liefhebbers van het spel en voeren sinds ze elkaar in 2012 ontmoetten lange gesprekken over goede spelers, bijzondere goals en de perfecte steekpass.

Willem van Hanegem (78) won begin jaren zeventig van de vorige eeuw met Feyenoord 2 Europa Cups en 1 wereldbeker. Hij was naast Johan Cruijff de spelmaker van het legendarische Oranje van 1974, werd later succesvol trainer, columnist en analist en is nog altijd een geliefde voetbalheld.

Vanaf nu zullen Van Hanegem en Penning iedere vrijdagmorgen vanuit een vip-box in de Kuip het (inter)nationale voetbal van de week bespreken. Daarbij zal Van Hanegem in deze weken voor en tijdens het WK steeds een pluim geven aan een speler die hem in die week is opgevallen en aan de hand van historische geluidsfragmenten met Wessel terugkijken op de grootste wedstrijden uit zijn loopbaan. Doel is een opgewekt voetbalgesprek, want hoe nors mensen de Kromme soms ook mogen vinden, in hem schuilt een vrolijk mens.

Willem van Hanegem: ,,Ik ben niet nors. Ik probeer wel altijd reëel te zijn en eerlijk te zeggen wat ik denk. Dat vinden mensen soms moeilijk en dan ben je dus opeens een brompot. Goed, liever dat dan een allemansvriend. In de voetballerij zijn al te veel meelopers.”

Waar is de Willem & Wessel podcast te beluisteren?

De Willem & Wessel-podcast is vanaf iedere vrijdag 16.00 uur te beluisteren via AD.nl/Willem of bij de podcasts van onze regionale sites en is onderdeel van de AD Voetbalpodcast.