Nieuw stadion voor Helmond Sport in 2023

Sportpark De Braak wordt in 2023 omgetoverd tot 'sport- en beleefcampus.' Met een nieuw stadion, een sporthal, nieuwe velden en onderkomen voor amateurclubs. Daarnaast zijn gewone Helmonders welkom om te sporten op de campus. Kosten: 55 miljoen euro. Helmond Sport huurt straks een plek in het stadion.

Marcel van den Bunder, algemeen directeur van Helmond Sport, is blij met het besluit: ,,Als gebruiker van het stadion zijn we blij dat de toekomst er rooskleurig uitziet. Gezondheid, onderwijs, topsport en breedtesport zijn de pijlers van de Sport- en (be)leefcampus. Onder die pijlers gaan wij per 1 juli 2018 starten met onze eigen jeugdopleiding. Topsport en opleiding zijn een unieke combinatie. Dat we beide straks aan kunnen bieden op dezelfde plek is fantastisch.''