Nick Marsman over strafschop na duw tegen Bazoer: ‘Hij loopt in de weg’

Marsman ging in de beginfase in de fout toen hij Riechedly Bazoer opzichtig in zijn rug duwde voordat hij een bal kon plukken. Scheidsrechter Pol van Boekel liet aanvankelijk doorspelen, maar gaf op advies van de VAR uiteindelijk toch een strafschop.

Lees ook Slordig Feyenoord laat Vitesse ontsnappen Lees meer

,,Achteraf kun je zeker zeggen dat het niet zo slim was‘’, sprak de keeper voor de camera bij FOX Sports. ,,Uit een reflex wil je de rechte baan naar de bal en hij loopt in de weg.‘’ De doelman Hij maakte zijn fout goed door de strafschop van Matavz te stoppen. ,,Gelukkig wel, ja.”

Bekijk hier de samenvatting van Vitesse-Feyenoord (Premium)



Even leek het erop dat Vitesse de strafschop opnieuw mocht nemen, omdat Marsman te vroeg zijn doellijn zou hebben verlaten. Maar uit de beelden bleek dat hij niets verkeerd had gedaan. ,,Gelukkig werd die beslissing teruggedraaid. Met die nieuwe regel is het super moeilijk om op de doellijn te blijven staan.’’Even leek het erop dat Vitesse de strafschop opnieuw mocht nemen, omdat Marsman te vroeg zijn doellijn zou hebben verlaten. Maar uit de beelden bleek dat hij niets verkeerd had gedaan. ,,Gelukkig werd die beslissing teruggedraaid. Met die nieuwe regel is het super moeilijk om op de doellijn te blijven staan.’’

Als vervanger van de geblesseerde Kenneth Vermeer staat Marsman de laatste weken weer volop in de picture. ,,Het is puur genieten, ik voel me weer een beetje voetballer’’, aldus de doelman, die baalde dat Feyenoord op 0-0 bleef steken. ,,Gezien de kansen in de tweede helft denk ik dat je hier moet winnen. Maar we geven weinig weg. Dat is een goed teken.’’

Dick Advocaat had andermaal zijn vraagtekens bij het optreden van de VAR. ,,Ik ben nog steeds geen fan’’, sprak de Feyenoord-trainer. ,,Het blijft willekeur hoe mensen daar naar kijken. Hij kan een penalty geven, maar ik vind het zo overdreven dat hij dan opnieuw zou moeten worden genomen. Ze weten van gekkigheid niet meer hoe ze moeten fluiten.’’