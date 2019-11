Neres wacht meniscusoperatie en is tot winterstop uitgeschakeld

De Amsterdammers kunnen tot de winterstop niet beschikken over Neres, die na een moeizame seizoenstart net weer in vorm was. ,,Voor hem en het team heel vervelend’’, aldus trainer Erik ten Hag. ,,Het is in de eerste helft gebeurd, maar David heeft gewoon verder gespeeld. Ook toen we in de rust informeerden of iemand klachten had, zei hij niets. Na de wedstrijd werd duidelijk dat de blessure van deze aard is.’’