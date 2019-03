Neres in voetsporen Romario en Ronaldo

Selectie SeleçaoDavid Neres treedt mogelijk in de voetsporen van grootheden als Romario en Ronaldo nu hij voor het eerst is opgeroepen voor de nationale ploeg van Brazilië. De 22-jarige Ajacied kan de vijftiende (ex-)eredivisiespeler worden die zijn opwachting maakt bij de Seleçao. Deze site zet de beste 11 op een rij.

Heurelho Gomes (11 interlands / 0 goals)

Doelman Heurelho Gomes had al een paar interlands achter zijn naam toen PSV hem in 2004 overnam van Cruzeiro. Ook in zijn periode in Eindhoven, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling, werd hij nog een paar keer opgeroepen voor de Seleçao. Verruilde PSV in 2008 voor Spurs en is inmiddels bezig aan zijn vijfde seizoen bij Watford, waar hij op zijn 38ste reservekeeper is.

Volledig scherm © AD Sportwereld

Fagner (8/0)

Kwam als jonge rechtsback bij PSV niet verder dan drie wedstrijden in de eredivisie in het seizoen 2007-2008. Op een jaar VfL Wolfsburg na (2013-2014) maakte Fagner vooral carrière in Brazilië, waar hij uitkwam voor Vasco da Gama en Corinthians. Als speler van die laatste club maakte hij in 2017 zijn debuut voor de nationale ploeg.

Volledig scherm Fagner vloert Eden Hazard in de halve finale van het WK 2018. © BELGA

Marcio Santos (44/5)

Kwam in 1995 als grote meneer naar Ajax, dat hem overnam van Fiorentina, want Marcio Santos was in 1994 met Brazilië wereldkampioen geworden. Een succes werd het echter niet. Santos kon zijn draai niet vinden in Amsterdam en speelde slechts 21 wedstrijden in de eredivisie. Kreeg als invaller tegen PSV na 19 seconden rood. Nog altijd een record.

Alex (17/0)

Als speler van Santos had Alex Rodrigo Dias da Costa - kortweg Alex - al zijn debuut voor Brazilië gemaakt toen hij in 2004 naar PSV kwam. Hij werd gehuurd van Chelsea. De Tank, zoals zijn bijnaam luidde, was drie jaar lang een vaste waarde in Eindhoven voordat hij alsnog naar Londen vertrok. Won als basisspeler met Brazilië de Copa América in 2007.

Maxwell (10/0)

De van Cruzeiro overgenomen Maxwell Scherrer Cabelino was als opkomende linksback een daverende hit bij Ajax. Tussen 2001 en 2005 was hij niet weg te denken uit de basis bij de Amsterdammers. International werd de linkspoot echter pas toen hij bijna 32 jaar was. Als speler van Paris Saint-Germain speelde hij tien interlands.

Volledig scherm Maxwell, gehurkt uiterst rechts. © AP

Vampeta (42/2)

Kwam bij PSV tegelijk binnen met Ronaldo, maar veel indruk maakte de verdediger aanvankelijk niet in Eindhoven. Vampeta werd zelfs verhuurd aan VVV en Fluminense voor hij alsnog in de basis terecht kwam. Als middenvelder van onder meer Corinthians maakte hij heel wat meer indruk. Zoveel dat hij het schopte tot international. Maakte deel uit van de Braziliaans selectie die in 2002 wereldkampioen werd.

Diego Tardelli (14/3)

Ook Diego Tardelli maakte bij PSV geen onuitwisbare indruk. Toch haalde ook hij later nog het nationale elftal. Dat werd hij na terugkeer naar zijn vaderland als was als speler van Atletico Mineiro. De 33-jarige aanvaller keerde dit jaar terug in Brazilië na een uitstapje naar China. Zijn laatste twee interlands speelde hij in 2017 onder de huidige bondscoach Tite.

Volledig scherm Diego Tardelli. © AFP

Michel Bastos (10/0)

Dat Bastos het tot international zou schoppen, had niemand in Rotterdam verwacht toen hij in 2003 bij Feyenoord vertrok zonder een minuut in de hoofdmacht te hebben gespeeld. De linkspoot speelde op huurbasis een seizoen in de eredivisie voor Excelsior voor hij terugkeerde naar Brazilië. Via Lille en Lyon maakte hij alsnog naam in Europa.

Afonso Alves (8/1)

Vestigde op 7 oktober 2007 een eredivisierecord door namens Heerenveen zeven keer te scoren tegen Heracles (9-0). Na dat seizoen, waarin hij topscorer van de Nederland werd (34 goals) kreeg hij voor het eerst een uitnodiging voor de nationale ploeg. Alves, die Heerenveen in 2008 verruilde voor Middlesbrough en later nog in Qatar voetbalde, speelde in totaal acht interlands.

Romario (70/55)

Kwam vorige maand voor het carnaval even terug naar Eindhoven, waar de kleine ex-spits nog altijd mateloos populair is. Romario de Souza Faria was tussen 1988 en 1993 een garantie voor goals bij PSV. Was al international toen hij naar de eredivisie kwam. Beleefde zijn finest hour in de nationale ploeg in 1994, toen hij (als speler van Barcelona) met Brazilië wereldkampioen werd. Met vijf goals op het WK in Amerika leverde hij een flinke bijdrage aan dat succes.

Ronaldo (98/62)

Wordt vaak in één adem genoemd met Romario en dat is niet zo vreemd, want Ronaldo Luis Nazario de Lima was voor PSV net zo’n voltreffer als zijn illustere voorganger. Scoorde in Eindhoven tussen 1994 en 1996 aan de lopende band. Vertrok daarna eveneens naar Barcelona. Hielp Brazilië aan de wereldtitel in 2002. Maakte op dat WK in Japan en Zuid-Korea acht goals, waaronder de twee in de finale tegen Duitsland.

Volledig scherm Ronaldo (9) houdt de wereldbeker omhoog. © AP