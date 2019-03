Neres en De Jong blinken uit, Schwaab door de ondergrens

Op Noussair Mazroui na, hij kreeg rood na een onbesuisde actie op Angeliño, scoort het gehele winnende team een voldoende. De Jong en doelpuntenmaker Neres vielen het meest op en kregen een 7,5. Ook Matthijs de Ligt en Dusan Tadic hadden een goede dag, zij kregen allebei een 7 voor hun optreden.



Bij de verliezers was het centrale verdediger Daniel Schwaab die er in negatieve zin uitsprong. Hij maakte in de eerste helft een eigen doelpunt en veroorzaakte in het tweede bedrijf de penalty. Daarom krijgt de Duitser een 4. Maar niet iedereen aan Eindhovense kant kende een even slechte dag, want Angeliño en Pablo Rosario wisten toch nog tot een 7 te komen.



Cijfers Ajax: Onana 6; Mazraoui 5, De Ligt 7, Blind 6,5, Tagliafico 6,5; Schöne 6 (59. Veltman 6), Van de Beek 6,5 (86. Magallán -), De Jong 7,5; Neres 7, Tadic 7, Ziyech 6 (80. Kristensen -).



Cijfers PSV: Zoet 5,5; Dumfries 6, Schwaab 4, Viergever 6 (71. Sainsbury -), Angelino 7; Rosario 7 Hendrix 6 (86. Gakpo -),Sadilek 5,5 (72. Malen -); Bergwijn 6 De Jong 6,5 Lozano 6



Scheidsrechter: Kuipers 7