Nek-aan-nekrace tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax zorgt voor discussie, ergernis en zenuwen

Ronald Koeman geeft met eerste voorselec­tie Oranje meteen een signaal af aan de routiniers

In zijn eerste voorselectie voor Oranje houdt Ronald Koeman nog bewust veel open. Vrijwel de voltallige selectie van het WK in Qatar blijft in beeld. Daarnaast is er vers bloed uit de eredivisie en keren met Jasper Cillessen, Georginio Wijnaldum en Kenny Tete drie oude bekenden terug op een lijst van 37 man.