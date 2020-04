Nederlands profvoetbal verwacht geen competitie voor 1 september

Geblesseer­de Utrecht-cap­tain Janssen: ‘Ook lékker als de druk en stress wegvallen’

19 april Willem Janssen (33) had vanavond geblesseerd op de tribune moeten toekijken hoe zijn FC Utrecht de bekerfinale zou spelen tegen Feyenoord. In plaats daarvan zit hij vanmiddag met de kinderen in de tuin. En is er zelfs een bescheiden kans dat hij de finale tóch gaat spelen.