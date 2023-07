Nederlander na hattrick topscorer in Conference League, 29 (!) penalty's bij ander duel in voorronde

Van Lingen maakte ook in de heenwedstrijd een doelpunt en is voorlopig topscorer van het derde Europese clubtoernooi. In de return ging niet alle aandacht naar Van Lingen. Zijn ploeggenoot en keeper Didier Desprez maakte met een zeer klungelige eigen goal de 1-1, maar Van Lingen was de grote uitblinker met een hattrick. In de 95ste minuut maakte hij nog de winnende 2-3 op Richmond Park in Dublin.



Van Lingen speelde in Nederland voor Harkemase Boys voordat hij naar Luxemburg vertrok. Hij was eerder actief voor onder meer Katwijk en ONS Sneek en speelde in de jeugd van FC Groningen en Cambuur.