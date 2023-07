Nederlander na hattrick topscorer Conference League, 29 (!) penalty's bij ander duel in voorronde

Van Lingen maakte ook in de heenwedstrijd een doelpunt en is voorlopig topscorer van het derde Europese clubtoernooi. In de return ging niet alle aandacht naar Van Lingen. Zijn ploeggenoot een keeper Didier Desprez maakte een zeer klungelige eigen goal.

Van Lingen speelde in Nederland voor Harkemase Boys voordat hij naar Luxemburg vertrok. Hij was eerder actief voor onder meer Katwijk en ONS Sneek en speelde in de jeugd van FC Groningen en Cambuur.



De Nederlander neemt het in de tweede kwalificatieronde van de Conference League op tegen Gzira uit Malta. Die club schakelde het Noord-Ierse Glentoran uit na strafschoppen. En wat voor penaltyreeks. In totaal werd 28 (!) keer geschoten vanaf elf meter. De spelers van Gzira (drie spelers moesten zelfs twee strafschoppen nemen) faalden niet. Bij de veertiende poging van Glentoran ging het mis. In de reguliere speeltijd miste de verliezende club ook een penalty, waardoor het totaal aantal genomen strafschoppen uitkwam op 29.