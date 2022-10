Nederland vergroot voorsprong op Portugal en kan voorzichtig snuffelen aan twee CL-tickets

Behaalde punten

Een zorgelijk beeld voor de toekomst is de situatie waarin Ajax verkeert. De Amsterdammers overwinterden afgelopen seizoen nog met twee vingers in de neus in de Champions League, wat werd beloond met vier bonuspunten. Een plek in de knock-outfase van het miljardenbal is nu echter mijlenver weg voor de ploeg van Alfred Schreuder, die de komende weken zal moeten stunten tegen Napoli of Liverpool om in leven te blijven. Anders rest hoogstwaarschijnlijk een vervolg in de Europa League.