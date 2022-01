Nederland stort volledig in tegen Servië en is uitgeschakeld op EK zaalvoetbal in eigen land

Van 2-0 naar 2-3Het EK zaalvoetbal in eigen land zit erop voor Oranje. Het team van bondscoach Max Tjaden verloor vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam met 3-2 van Servië, nadat Nederland via goals van Jordany Martinus en Yoshua St. Juste nog op een 2-0 voorsprong was gekomen. In de tweede helft ging het echter volledig mis.

De blauwe ondergrond was hetzelfde, net als de bal, de stampende beats en de vele UEFA-uitingen in de Ziggo Dome. Het grote verschil voor de spelers van Oranje was dat er nu wel publiek op de tribunes zat, waar dat in de voorgaande twee pouleduels nog niet mocht. De 1250 toeschouwers zorgden eindelijk voor sfeer in de hal naast de Johan Cruijff Arena en dat was niet in het nadeel van het team van bondscoach Max Tjaden.



Toeval of niet, maar met publiek op de tribunes in Amsterdam kwam voor het eerst dit EK de eerste treffer in een pouleduel op naam van Oranje. Na twee minuten en acht seconden was het raak, na een mooie combinatie. Jamal El Ghannouti vond aanvaller Jordany Martinus, die de bal in de vierde minuut tussen de benen van de Servische doelman Momcilovic door schoof (1-0).

Opgeheven hoofd

Op de dag dat tweevoudig Europees kampioen Italië werd uitgeschakeld en Finland verrassend de laatste acht haalde, stond Oranje na één helft dus op voorsprong. Maar gespeeld was het zeker nog niet: in de tien voorgaande duels tegen Servië had Oranje niet één keer weten te winnen (acht nederlagen, twee gelijke spelen). Oranje kwam meteen na rust enigszins gelukkig op 2-0, toen een schot van Yoshua St. Juste, dat naast zou zijn gegaan, via het lichaam van Stefan Rakic binnen ging.

Ook daarna bleef Oranje vanuit een goede organisatie spelen en nam het weinig risico. Stond een speler onder druk? Dan werd gekozen voor de lange bal, die meestal voor de Serviërs was. Uit een corner schoot Slobodan Rajcevic, bezig aan zijn zesde EK, fraai de 2-1 binnen. Zijn ploeggenoot Nikola Matijevic raakte kort daarna de paal. Daarna ging het Oranje had moeite om rust in het spel te krijgen en kwam flink onder druk te staan. Twee goals binnen een minuut brachten Servië op voorsprong (2-3), waardoor Oranje weer op jacht moest naar een doelpunt.

De kans daarvoor kreeg het ruim vijf minuten voor het einde. Saïd Bouzambou werd naar de grond getrokken en kreeg een strafschop. De aanvaller ging zelf achter de bal staan, maar schoof die naast het doel. Omdat het bij het andere pouleduel tussen Oekraïne en Portugal nog steeds 0-0 stond, was een gelijkspel op dat moment voldoende geweest voor Oranje om de kwartfinales te bereiken. Dat gelijkspel kwam er niet, ook niet met Karim Mossaoui als meevoetballende keeper.

Tevfik Ceyar was in de slotseconden dicht bij de 3-3, maar scoorde niet. Het bleef bij 2-3 voor Servië. Oekraïne verloor met 1-0 van Portugal en dat was voor de Oekraïners voldoende om samen met Portugal door te gaan naar de laatste acht. Voor Oranje viel het doek, waardoor de doelstelling - een plek bij de laatste acht - niet werd gehaald.

,,Ik hoop dat we veel mensen enthousiast hebben kunnen maken voor zaalvoetbal, maar op dit moment is de teleurstelling enorm groot. Het is toch wel typerend voor de staat van het Nederlandse zaalvoetbal", zei spits Jordany Martinus, de maker van de 1-0 voor Oranje na vier minuten. ,,We spelen een uitstekende eerste helft, maar in de tweede helft vloeien de krachten weg en zie je dat we op bepaalde vlakken toch tekort komen tegen de internationale top. Servië is de nummer zes van Europa. Het is dus geen schande om daarvan te verliezen, maar niet op deze manier.”

Bondscoach Max Tjaden stond een kwartiertje na de wedstrijd ook de NOS nog te woord, maar brak op het einde toch even in zijn interview. ,,We hebben gestreden met z'n allen, maar het was niet genoeg. Het is wat het is", zei hij met tranen in zijn ogen.

