Nederland raakt 2 plekken kwijt in EL door nieuw toernooi

In de Europa League stroomt de nummer drie in de play-offronde in. De nummer 4 en 5 komen terecht in respectievelijk de derde en tweede voorronde van de Europa League 2. De winnaar van de Europa League 2 verdient een ticket voor de Europa League van het seizoen erop. Net zoals de Europa Leaguewinnaar een ticket voor de Champions League kan veroveren.



De afvallers in de voorrondes worden telkens teruggezet naar een kwalificatie voor een lager toernooi. Stel: de nummer twee van de Eredivisie verliest in de tweede voorronde van de Champions League, dan stroomt deze daarna in, in de derde voorronde van de Europa League. Mocht de ploeg daar ook verliezen dan volgt er nog een derde kans in de play-off van de Europa League 2.