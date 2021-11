Nederland in Qatar voor 11de keer actief op WK

Nederland plaatste zich in 1934 voor het eerst voor het WK, in Italië. Na één duel (nederlaag van 3-2 tegen Zwitserland) kon de ploeg van de Engelse bondscoach Bob Glendenning alweer de koffers pakken. Ook vier jaar later was Oranje present, maar net als in 1934 duurde het WK van 1938 in Frankrijk zegge en schrijve één wedstrijd. Tsjecho-Slowakije was met 3-0 te sterk.