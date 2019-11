Nederland heeft EK-ticket, maar hoe gaat het nu verder?

Nu het Nederlands elftal zich voor het eerst in zes jaar eens heeft geplaatst voor een eindtoernooi kan het grote aftellen beginnen. Maar hoe ziet het traject naar de openingswedstrijd van het EK, op 12 juni 2020 in Rome, er eigenlijk uit? Wanneer speelt Oranje? Welke landen zijn al zeker van Euro2020. Wie komen er in het voorjaar uit de play-offs? En wanneer is de loting eigenlijk? Veel vragen en álle antwoorden.

Welke landen zijn zeker van het EK?

Na gisteravond staat de teller op zestien landen. In alfabetische volgorde: België, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Rusland, Spanje, Tsjechië, Turkije en Zweden. Daar komen vandaag, morgen en dinsdag nog eens vier landen bij. Welke? Waarschijnlijk vandaag al Portugal, dat bij een zege in Luxemburg komende zomer zijn titel kan verdedigen. Verder komen uit de razend spannende groep D twee van de volgende drie landen: Zwitserland, Denemarken en Ierland, en tot slot nog één van de drie laatste kanshebbers uit Groep E: Hongarije, Wales, Slowakije.

Maar dan hebben we pas 20 van de 24 landen

Inderdaad. Als de reguliere kwalificatiereeks er dinsdagavond om even over half elf 's avonds helemaal op zit, ontbreken er nog vier landen. Die komen uit de play-offs die op 26 en 31 maart 2020 worden gespeeld.

Volledig scherm De Henri Delaunay Cup, de beker die hoort bij de Europees kampioen. © REUTERS

Hoe zien die play-offs eruit?

Via een ingewikkelde module - zie uitlegvideo hieronder - strijden zestien landen in vier poules om de laatste vier plaatsen. De zestien landen hebben zich via de Nations League al verzekerd van de play-offs in maart. Ze werden, zoals bijvoorbeeld Oranje, groepswinnaar in hun Nations League-groep. Omdat het Nederlands elftal zich gisteren echter via de kwalificatiereeks al plaatste, schuift het play-offticket van Oranje automatisch door naar een land dat zich nog níet heeft geplaatst voor het EK.

Check hieronder de uitlegvideo van de UEFA over de play-offs

Welke landen zijn verzekerd van de play-offs?

Deze landen zijn sowieso zeker van de play-offs in maart

(Elke groepswinnaar gaat naar het EK)

Groep A: IJsland, ...... ......., .......

Groep B: Bosnië, ......, ......., .......

Groep C: Schotland, Noorwegen, ......, ........

Groep D: Wit-Rusland, Noord-Macedonië, Georgië, Kosovo



Ook zeker: Noord-Ierland, dat als nummer drie in de groep van Oranje gebruik maakt van een ontsnappingsclausule vanwege de nederlaag van Roemenië vrijdag tegen Zweden, waardoor een extra Nations League-plek vrij komt. Het is alleen nog onduidelijk of Noord-Ierland in Groep A of Groep B van de play-offs terecht komt. Dat hangt af van de duels van de komende dagen. Ook de rest van de plekken in het schema worden vandaag, morgen en dinsdag bekend.



Zeker is in elk geval dat Wit-Rusland, Noord-Macedonië, Georgië en Kosovo, die zich niet via de EK-kwalificatiecyclus voor het eindtoernooi plaatsten, als winnaars van hun Nations League-groepen in maart strijden om één EK-ticket.

Hoe werken de play-offs?

Op 22 november wordt per groep geloot: twee halve finales van één duel op 26 maart. De winnaars strijden - ook weer in één wedstrijd op 31 maart - om één startbewijs voor het EK. Die vier ‘groepswinaars’ completeren het EK-veld van 24 landen.

Wanneer is de loting voor het EK?

Op zaterdagavond 30 november worden de twintig bekende landen met de vier nog onbekende play-offwinnaars in zes groepen van vier landen verdeeld. De nummers één en twee van iedere poule en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales. Als Nederland niet als groepswinnaar eindigt op weg naar het EK, en die kans is na gisteren groot na de zege van Duitsland op Estland, dan belandt Oranje 30 november in Pot 2.

Waar vindt het EK plaats?

De zestiende editie van de Europese eindronde wordt in twaalf landen gehouden, vanwege de 60ste verjaardag van de UEFA. Amsterdam, Rome, Londen, Bakoe, Kopenhagen, München, Boedapest, Dublin, Boekarest, Sint-Petersburg, Glasgow en Bilbao zijn de speelsteden. Voor Oranje wordt het de tiende keer dat het meedoet aan een Europees kampioenschap. Het Nederlands elftal speelt drie groepswedstrijden van het EK voor eigen publiek in de Johan Cruijff Arena. De openingswedstrijd van het EK is op 12 juni in Rome, de finale op 12 juli in Londen.

Hoe ziet het EK er voor Oranje uit?

Op 14, 18 en 22 juni speelt het Nederlands elftal zijn groepswedstrijden in Amsterdam. Als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de groepsfase overleeft, zal het de achtste finales afwerken in het buitenland. De route is al volledig uitgestippeld. Voor de supporters van Oranje is het te hopen dat het Nederlands elftal niet als eerste, maar als nummer twee eindigt in zijn groep. Bij plek twee verkast Oranje voor de achtste finale naar Londen (27 juni, Wembley) en een eventuele kwartfinale is in München (3 juli, Allianz Arena). Wordt Oranje groepswinnaar dan werkt het de achtste finale af in de Roemeense hoofdstad Boekarest (28 juni) en de eventuele kwartfinale in Bakoe (4 juli), de hoofdstad van Azerbeidzjan. De halve finales en finale zijn sowieso in Londen.

Volledig scherm Speelschema van het EK 2020. © Bernd Thissen/dpa