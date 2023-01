NEC woest om ‘schandalige’ rode kaart tegen Feyenoord: ‘Wedstrijd is kapotgemaakt’

NEC-trainer Rogier is zeer verbolgen over de rode kaart die Ivan Márquez kreeg in de uitwedstrijd tegen Feyenoord ( 2-0-nederlaag ). De coach vindt dat de Nijmeegse club een eventuele schorsing moet aanvechten.

Márquez veroorzaakte vlak voor rust een strafschop, nadat hij Santiago Giménez naar de grond had getrokken. Scheidsrechter Edwin van de Graaf gaf de verdediger in eerste instantie geel, maar op aanraden van de VAR veranderde hij dat in rood, omdat Giménez volgens de arbitrage een doorgebroken speler was. ,,Ik vond het een schandalige rode kaart”, zei Meijer. ,,Er is geen sprake van een doorgebroken speler, want Bart van Rooij loopt nog naast Giménez. Ik snap echt niets van de beslissing van de arbitrage. Wat er ook gebeurt, wij gaan honderd procent zeker in beroep tegen elke straf. Maar ik verwacht dat de KNVB de rode kaart seponeert.”

Met tien man hield NEC in de tweede helft de schade beperkt, al drong Feyenoord ook niet echt meer aan. De Rotterdammers hadden in de eerste helft al het verschil gemaakt door een vroeg doelpunt van Javairo Dilrosun en de benutte strafschop van Orkun Kökcü. ,,De wedstrijd is kapotgemaakt in de 44ste minuut”, doelde Meijer op de rode kaart. ,,In de tweede helft was het voornamelijk tegenhouden. We hebben nauwelijks kansen weggegeven. Daar ben ik trots op. Ook tegen Vitesse speelden we lang met tien man en incasseerden we geen goal. Dat betekent dat er genoeg vechtlust zit in het elftal.”

NEC-captain Lasse Schöne vond de rode kaart eveneens overdreven, zo zei hij bij ESPN. ,,Ik weet allemaal wel wat de regels zijn, maar dit was wel een makkelijke rode kaart. Penalty, ja, maar ik vond rood zwaar bestraft. Als hij hem dwars door midden schopt, krijgt hij een gele kaart. Dus ja, ik ken de regels, maar het verpest wel een beetje de wedstrijd.”

Revanche

NEC krijgt al snel de kans om zich te revancheren tegen Feyenoord, dat de koppositie in de eredivisie verstevigde. De ploeg gaat over twee weken weer op bezoek naar De Kuip, maar dan in het kader van de achtste finales van de KNVB-beker. ,,We kunnen vertrouwen putten uit een groot gedeelte van de eerste helft”, meende Meijer. ,,In de openingsfase waren we heel slordig, resulterend in de 1-0. Daarna hebben we ons uitstekend onder de druk uit gevoetbald. We hebben ook aardig wat kansen gecreëerd.”

