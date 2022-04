NEC wint in Leeuwarden en doet goede zaken in strijd om de achtste plaats

NEC heeft goede zaken gedaan in de strijd om de achtste plaats in de eredivisie. De Nijmeegse club won met 1-2 van directe concurrent SC Cambuur door een wereldgoal van Javier Vet.

NEC moest in aanloop naar de wedstrijd tegen SC Cambuur een paar tegenvallers incasseren. Bart van Rooij en Dirk Proper haakten ziek af. Edgar Barreto is nog altijd geblesseerd. Trainer Rogier Meijer ging weer terug van een 4-3-3- naar een 5-3-2-systeem.

Ondanks de aanpassingen beleefde NEC een droomstart. De bezoekers kwamen al in de derde minuut op voorsprong. Jonathan Okita kreeg een voorzet van Ilias Bronkhorst, de vervanger van Van Rooij op de rechtsbackpositie, gelukkig voor zijn voeten, maar schoot vervolgens wel overtuigend raak.

NEC kon echter niet lang genieten van de voorsprong. SC Cambuur bracht al in de twaalfde minuut de stand in evenwicht. Guth en Márquez verloren in het centrum van de verdediging Mitchel Paulissen compleet uit het oog, waardoor de aanvaller van SC Cambuur een pass van Patrick Joosten doeltreffend kon afronden.

SC Cambuur greep vanaf dat moment het initiatief en bracht NEC aan het wankelen. Doelman Mattijs Branderhorst redde op een schot van Issa Kallon en Roberts Uldrikis kopte voorlangs. NEC was nog zelden dreigend. Jordy Bruijn, die zijn rentree maakte in de basis, schoot tot twee keer hoog over.

NEC begon matig aan de tweede helft, maar was na een klein kwartier wel uit het niets dicht bij de 1-2. Okita zag zijn van richting veranderde schot ternauwernood gekeerd worden door keeper Pieter Bos. Even later ontsnapte NEC zelf aan de 2-1, omdat Branderhorst opnieuw goed redde, dit keer op een inzet van dichtbij van Milan Smit.

Een gelijkspel leek onoverkomelijk, maar Vet bepaalde in de 76e minuut anders. De middenvelder, die na ruim een uur in het veld kwam voor Bruijn, zorgde op schitterende wijze voor de 1-2. Hij schoot de bal van een meter of 25 in de kruising. NEC hield in de slotfase relatief eenvoudig stand.

Door de zege klom NEC ten koste van SC Cambuur naar de negende plaats en verkleinde het de achterstand op nummer acht FC Groningen tot één punt. De achtste plek geeft recht op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. NEC speelt volgende week een thuiswedstrijd tegen nummer vijf FC Twente.

