NEC vindt geen andere locatie en speelt voorlopig in lege Goffert: ‘We kunnen niet anders’

NEC speelt de komende twee thuiswedstrijden zonder publiek in De Goffert. De Nijmeegse club is er definitief niet in geslaagd om een ander stadion te vinden waar ze tijdelijk terechtkunnen.

NEC neemt het zondag in eigen huis op tegen FC Groningen en ontvangt op zaterdag 6 november sc Heerenveen. De huidige nummer acht van de eredivisie speelt voor de winterstop ook nog thuiswedstrijden tegen SC Cambuur (26 november) en PSV (12 december) en het is nog niet bekend in welke omstandigheden die duels worden afgewerkt.

Aanvankelijk ging NEC op zoek naar een andere locatie voor de thuiswedstrijden, nadat bij de derby tegen Vitesse een deel van het uitvak in De Goffert instortte toen de bezoekende supporters de 0-1-zege vierden met de spelers. Het stadion moest voor onbepaalde tijd worden gesloten om onderzoek te kunnen doen naar het incident en de overige tribunes.

De directie van NEC sprak in de afgelopen week met acht verschillende clubs, maar die haakten één voor één af. De aanhang was in veel gemeenten niet gewenst door de supportersrellen na het duel met Vitesse buiten De Goffert. Hooligans van NEC zochten de confrontatie met de politie en richtten daarbij veel vernielingen aan.

Volledig scherm Het ingestorte uitvak na de derby tegen Vitesse. © Pro Shots / Erik Pasman

‘We kunnen niet anders’

De clubleiding gaat in het hoofdgebouw van het stadion mogelijk iets organiseren en kijkt ook naar plekken rondom het stadion en in de stad om daar met videoschermen de fans tegemoet te komen. ,,We kijken nu naar wat wél kan”, laat algemeen directeur Wilco van Schaik weten. ,,Niet alles zal lukken, we kunnen niet iedereen huisvesten. Maar we gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen rondom het stadion zo vlak mogelijk bij ons te kunnen hebben.”

,,We hebben vorige week met acht locaties, stadions en directies gesproken. We wilden graag ongeveer 10.000 mensen kunnen faciliteren, op een plek waar we ons thuis en veilig zouden kunnen voelen. Ook zijn we in gesprek gegaan met de KNVB, maar helaas hebben we het ideale stadion niet gevonden.”

Van Schaik: ,,We gaan dus in ons eigen lege stadion spelen, we kunnen niet anders. We moeten hier wel spelen. Het is onze thuishaven en een vertrouwd veld, maar helaas zonder publiek. We weten door de coronacrisis hoe erg het is om in een leeg stadion te spelen, maar De Goffert kan ons nog wel een beetje het gevoel geven dat we thuis zijn.”

Een extern bureau doet momenteel onderzoek naar onder meer de oorzaak van het instorten van de tribune. Pas als de veiligheid van het hele stadion volledig gegarandeerd is, kan De Goffert weer worden opengesteld. Mogelijk blijft het stadion tot en met december nog dicht, zo liet Van Schaik vorige week weten.