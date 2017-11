NEC steviger aan kop door knappe zege in Gelders gevecht

Arnaut Groeneveld bracht de Nijmegenaren al na tien minuten aan de leiding. Daryl van Mieghem tekende in de 53ste minuut voor de gelijkmaker van de Superboeren, maar daarna nam NEC via treffers van Sven Braken en Wojciech Golla definitief afstand.



Goed nieuws voor NEC is dat twee concurrenten, Fortuna Sittard en Telstar, het vanavond lieten liggen. De Limburgers, in het begin van de competitie nog trots koploper, verloren op bezoek bij Cambuur Leeuwarden (1-0). Telstar kreeg in een uitwedstrijd met klinkende cijfers klop van RKC Waalwijk (4-1).



De grootste concurrent voor de koppositie van Bogers en zijn mannen, Jong Ajax komt maandag pas in actie. De Amsterdammers gaan dan op bezoek bij Jong AZ.



