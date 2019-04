NEC stelt Jack de Gier op non-actief

NEC heeft trainer Jack de Gier op non-actief gesteld. Een dag na de 4-0 blamage tegen Jong AZ is de clubleiding tot de conclusie gekomen dat de oefenmeester de dramatische prestaties van de Nijmeegse eerstedivisionist niet kan keren.

Assistent-trainer Patrick Pothuizen is eveneens op non-actief gesteld, aldus bronnen. Vermoedelijk neemt de andere assistent Adrie Bogers de honneurs waar. Ook vorig seizoen was Bogers hoofdtrainer van NEC. Hoewel hij de winterstop inging met de minste verliespunten in de eerste divisie, moest hij toch plaats maken voor Pepijn Lijnders. Die moest na het seizoen gedwongen vertrekken omdat hij promotie naar de eredivisie misliep.

De Gier beleefde een desastreus seizoen met NEC. De oefenmeester (50) kwam afgelopen zomer over van Almere City FC en tekende een contract voor drie jaar. NEC roerde zich flink op de transfermarkt en in De Goffert was de verwachting dat de ploeg mee kon spelen om de titel. De doelstelling werd voorzichtiger geformuleerd: een plek bij de eerste vijf op de eindrangschikking.

Trainerskerkhof

NEC bleef de eerste zeven duels ongeslagen, maar stortte daarna in. De Gier slaagde er voor de winterstop niet in zijn ploeg weer op de rails te krijgen. Toch bleef hij zitten omdat een aantal belangrijke spelers zich in aanloop naar het laatste duel voor de winterstop met FC Twente (2-0 verlies) achter de oefenmeester schaarde.

NEC hervatte de tweede seizoenshelft nog met een nederlaag tegen FC Eindhoven (3-2). Maar daarna bleef de ploeg dankzij winterse huurlingen Ferdy Druijf, Jordy Bruijn en Mattijs Branderhorst negen duels ongeslagen. Zo klom NEC naar een positie die aan het einde van de rit recht geeft op de play-offs voor promotie.

Nacompetitie