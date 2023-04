NEC roept fans op zich te gedragen bij derby: ‘Winnen of verliezen? Vitesse kan daarna gewoon naar huis’

NEC rekent zondag in de Gelderse derby tegen Vitesse op medewerking van de supporters om de wedstrijd ordentelijk te laten verlopen. In een videoboodschap roept algemeen directeur Wilco van Schaik de achterban op zich te gedragen. ,,We hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd echt een hoogtepunt van het seizoen te laten worden. We rekenen op jullie, businessclubleden en supporters, om er een topdag van te maken”, aldus Van Schaik.

De directeur van NEC wijst op de maatregelen die de KNVB heeft aangescherpt na de supportersperikelen van vorige week in De Kuip, waar een Feyenoord-supporter een voorwerp op het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen gooide. ,,We weten dat iedereen in Nederland naar deze derby kijkt naar aanleiding van wat er is gebeurd. We liggen onder een vergrootglas en we moeten laten zien hoe het hoort”, aldus Van Schaik.

,,Denk iedere keer even na. En let ook op de man, vrouw, vriend, zus of broer die naast je zit. Geef die even een tikje als je denkt: die gaat nu even over de schreef. Gooi niets op het veld. Dat kunnen we als club niet gebruiken in de fase waarin wij zitten.”

Bij de Gelderse derby op 17 oktober 2021 in Nijmegen zakte direct na afloop het onderste deel van het uitvak, met daarin de supporters van Vitesse, in elkaar. Het leidde ertoe dat NEC een tijdje zonder publiek moest spelen en de tribunes in het Goffert-stadion verstevigd moesten worden. Supporters van NEC zochten na de verloren derby de confrontatie met de politie.

,,Mensen kregen werkstraffen, gevangenisstraffen en boetes tot 10.000 euro per persoon”, aldus Van Schaik. ,,Dat gun ik niemand en dit willen we dus nooit meer. We moeten dit zien te voorkomen.” Bij de derby zijn vijfhonderd supporters van Vitesse welkom in De Goffert. ,,Al winnen of verliezen we: Vitesse kan daarna gewoon naar huis toe. We maken er een geweldige derby van en daar hebben we Vitesse ook voor nodig”, aldus de directeur van NEC.

