NEC raakt spelmaker kwijt: Oussama Tannane op weg naar Qatar

Oussama Tannane staat voor een vertrek bij NEC. De spelmaker is in gesprek met Umm Salal uit Qatar. Hij kan een contract tekenen voor twee seizoenen in het Midden-Oosten.

Tannane (29) heeft nog een verbintenis van één seizoen bij NEC. De Marokkaanse international werd afgelopen jaar door Ted van Leeuwen, destijds technisch directeur, naar Nijmegen gehaald. De dribbelaar had na een breuk bij Vitesse net een matig half jaar bij Göztepe in Turkije in de rug.

In De Goffert maakte Tannane indruk. Hij was sterkhouder van NEC, al viel hij in de tweede seizoenshelft terug. In 28 optredens (eredivisie en KNVB-beker) kwam de Marokkaan tot zeven treffers en twaalf assists. Hij kreeg daarentegen ook rood in de Gelderse derby tegen Vitesse (0-0) en miste de clash in De Goffert (1-4) door een hamstringblessure.

Tannane stelde in de wintermaanden al te snakken naar een nieuw avontuur over de grens. Hij kwam eerder, met wisselend succes, ook uit voor Las Palmas uit Spanje en Saint-Etienne. In Nederland speelde de spelmaker buiten Vitesse ook voor Heracles Almelo en Heerenveen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.