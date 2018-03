NEC neemt de koppositie van Jong Ajax over

NEC heeft in de Jupiler League de koppositie overgenomen van Jong Ajax. De Nijmeegse club was op eigen veld met 3-0 te sterk voor FC Volendam. Jong Ajax verloor voor eigen publiek met 0-2 van Go Ahead Eagles. Daardoor heeft NEC als lijstaanvoerder nu één punt meer dan de Amsterdamse concurrent.

NEC kwam in de 25ste minuut op voorsprong. Arnaut Groeneveld lepelde de bal uit een snel genomen vrije trap fraai over doelman Hobie Verhulst heen (1-0). Op slag van rust verdubbelde Calvin Verdonk van dichtbij de marge (2-0). Guus Joppen besliste de wedstrijd namens de thuisclub in de 56e minuut.

Namens Jong Ajax miste Zian Flemming bij een stand van 0-0 na een half uur een strafschop. Doelman Sonny Stevens keerde het schot van de Ajacied. In het laatste halfuur sloeg Go Ahead Eagles toe via treffers van Rick Ketting en Pieter Langedijk (strafschop). Azor Matusiwa kreeg in de 86ste minuut de rode kaart bij de thuisploeg.

Fortuna Sittard bleef derde, op vier punten van NEC. De Limburgse formatie won in Brabant met 3-1 van FC Eindhoven. Stefan Askovski maakte in de 77e minuut het beslissende doelpunt namens de bezoekers.

In de strijd om de derde periodetitel nam FC Dordrecht de leiding over van FC Emmen. De nieuwe koploper versloeg De Graafschap in Doetinchem met 1-0. Denis Mahmudov maakte in de 62e minuut het doelpunt uit een strafschop. FC Emmen verloor met 0-2 van Jong AZ. De treffers vielen in de laatste vijf minuten en kwamen op naam van Gersom Klok (eigen doel) en Jelle Duin (strafschop).