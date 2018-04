NEC nadert koploper Fortuna

NEC verloor afgelopen vrijdag met 2-0 bij Jong Ajax, maar omdat de Amsterdammers als gevolg van een administratieve fout van de KNVB de niet-speelgerechtigde Teun Bijleveld hadden opgesteld, moet het duel worden overgespeeld. Indien NEC dat inhaalduel wint, heeft de ploeg van trainer Pepijn Lijnders een voorsprong van één punt op Fortuna. De twee kampioenskandidaten ontlopen elkaar qua doelsaldo weinig.



NEC kwam direct na de rust op achterstand door een goal van Fatih Kamaci. De thuisclub sloeg echter een minuut later terug via Arnaut Groeneveld. In de 68ste minuut zorgde Ferdi Kadioglu voor de Nijmeegse zege.



Fortuna leek lange tijd te verliezen bij RKC. De Waalwijkse club kwam in de 53ste minuut op voorsprong na een goal van Dylan Seys. Pas in blessuretijd sloeg Lars Hutten toe en bezorgde de koploper alsnog een belangrijk punt in de titelstrijd.



Jong Ajax werkte aan het doelsaldo tijdens de uitwedstrijd bij FC Den Bosch: 5-2. De beloftenploeg dankte de uitzege op FC Den Bosch aan doelpunten van Mateo Cassierra (2), Dennis Johnsen, debutant Jurgen Ekkelenkamp en Kaj Sierhuis. Jort van der Sande trof tweemaal doel voor FC Den Bosch.De Amsterdammers, die niet kunnen promoveren, hebben evenveel punten als NEC.



Tarik Tissoudali was met drie doelpunten de grote man bij De Graafschap in het thuisduel met Almere City FC (4-2). Telstar won de uitwedstrijd bij FC Emmen (3-2). Zowel De Graafschap als Telstar verzekerde zich van een plaats in de halve finale van de play-offs voor promotie.



Tibo van de Velde scoorde tweemaal in het thuisduel van FC Eindhoven met Helmond Sport (3-2). Justin Mathieu bezorgde Cambuur in de slotminuut een zege op Jong AZ (3-2). Karim Loukili maakte in de slotfase het winnende doelpunt voor Jong FC Utrecht tegen FC Volendam (2-1). Hij kreeg in de slotminuut ook nog een rode kaart. Joeri Schroyen maakte het enige doelpunt voor MVV in het duel met FC Dordrecht (1-0).