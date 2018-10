NEC lost keepersprobleem op met Kroaat Zelenika

Kuipers staat achter zijn beslissing: ‘Het was een lichte schamp’

28 oktober Tijdens de Klassieker van vanmiddag was er een belangrijke rol weggelegd voor scheidsrechter Björn Kuipers. Hij besloot, na inmenging van de VAR, rood te trekken voor Jeremiah St. Juste en even later bij de 1-0 niet voor een overtreding te fluiten. ,,Het was een lichte schamp.”