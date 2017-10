NEC in derby overtuigend langs Achilles

Benauwde zege voor Leeuwinnen in extra tijd

21:25 De Nederlandse voetbalsters zijn in hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2019 ontsnapt aan puntenverlies. De Europees kampioen versloeg Noorwegen in Groningen met 1-0, dankzij een fortuinlijk doelpunt in blessuretijd van Vivianne Miedema: 1-0.