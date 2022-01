NEC en Vitesse breken trainingskampen voortijdig af

ADO-ta­lent Kilian Nikièma (18) naar Afrika Cup met vaderland Burkina Faso: ‘Een bizar verhaal’

Het lijkt net een jongensboek. In 2015 was Kilian Nikièma (18) nog linksbuiten bij amateurvereniging Voorschoten’97, vier jaar later maakte hij als doelman zijn debuut bij het nationale elftal van Burkina Faso. En nu bereidt het keeperstalent van ADO Den Haag, waar hij nog geen minuut in het eerste elftal maakte, zich voor op de Afrika Cup.

