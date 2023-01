NEC-coach Rogier Meijer spaart Tannane, maar noemt rood tegen Vitesse ‘niet slim’

,,Het moment zelf heb ik nauwelijks gezien”, reageerde Meijer na afloop. ,,Ik sta er 60 meter vandaan. Er is een opstootje en dan komt hij in de situatie dat Makkelie rood kan geven. Dat was niet slim. Een verklaring voor de actie van Tannane heb ik verder niet.”

Excuses

Tannane heeft na afloop tegenover de spelersgroep van NEC zijn excuses aangeboden. Daarmee is voor Meijer de kwestie nog niet uit de wereld. ,,We gaan komende week wel even zitten voor een kopje koffie”, zei Meijer na de derby in Gelredome. ,,Maar er volgt geen disciplinaire straf. Ik vergeef hem wel, ja. Ik ben een vergevingsgezind mens.”

Meijer moest NEC na het incident omgooien. ,,En daarop ging de focus”, sprak hij. ,,Het moment is gebeurd. Dan moeten wij handelen naar elf tegen tien. Ik vond ons met elf man beter dan Vitesse. Maar met tien man zijn we ook goed op de been gebleven. Na rust werd het tegenhouden. Her was lastig zelf tot aanvallen te komen. Maar defensief stonden we goed. We hebben weinig kansen weggegeven. We zijn zo de morele winnaar. Maar dat levert slechts een punt op.”