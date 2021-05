NEC-captain Van Eijden na promotie: ‘Denk niet dat we het verdienden’

Dat niemand vertrouwen had in een terugkeer van NEC naar de eredivisie? Dat snapte Van Eijden wel. ,,Ik denk dat we het op basis van het seizoen ook niet echt verdiend hebben. Niemand had ook het vertrouwen in ons, maar hoe mooi is het als je dan naar de play-offs gaat en promotie afdwingt? Het is binnen de groep altijd rustig gebleven en we zijn hard blijven werken. Daar ben ik heel trots op. We hebben geen grootspraak gehad en hebben het niet nodig gehad om onszelf te profileren in de media", zei de aanvoerder bij ESPN.

De winnende goal van NEC kwam op naam van Jonathan Okita, die de bal op prachtige wijze met buitenkant voet de verre hoek in stuurde. ,,Of hij dat vaker zo doet? Nou, dit seizoen hebben we te weinig van hem gezien", grapte Van Eijden. Okita scoorde dit seizoen slechts vier keer in 33 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. In de drie play-offwedstrijden maakte hij er net zoveel. ,,We weten dat hij het kan. We hebben sowieso altijd het vertrouwen gehouden in elkaars kwaliteiten.”

Okita zelf was logischerwijs dolblij: ,,Ik ben heel blij voor het team, want we kunnen nu eredivisie gaan spelen. Ik zette er gewoon mijn voet tegenaan. Het was een heel moeilijke wedstrijd, want NAC zette veel druk. Het maakt niet uit hoe, maar we hebben gewonnen. Ik ben echt heel gelukkig.”

NEC-trainer Rogier Meijer vond NAC de betere ploeg. ,,We hebben het echt heel zwaar gehad, met name het laatste half uur. Maar we hebben heel hard geknokt. En dan heb je ook een beetje geluk nodig, dat hadden wij vandaag.”

NEC verdedigde in de play-offs sterk, al kon het in de finale beter, oordeelde Meijer. ,,We hebben wel wat kansen weggegeven, maar echt uitgespeelde kansen waren het niet. NAC was de betere en stak het veld goed over. Wij maakten niet altijd de juiste keuze in de verdediging, daarom kregen we het zwaar. Maar ik kon de spelers moeilijk bereiken vanaf de zijlijn.’’

