NEC boekt makkelijke zege op Den Bosch, FC Dordrecht verliest bij Jong Utrecht

Javier Vet opende de score in de vijfde minuut voor de ploeg van coach Rogier Meijer. Vlak na rust was Vet opnieuw trefzeker, op aangeven van Edgar Barreto. Elayis Tavsan maakte er in de 69ste minuut 3-0 van. Na de 4-0 door Cas Odenthal bepaalde Paco van Moorsel met zijn treffer voor Den Bosch de eindstand.



Bekijk hier de samenvatting van NEC - FC Den Bosch (Premium)



FC Dordrecht verloor vanavond met 3-1 bij Jong FC Utrecht. Na goals van Albert Lottin en Jeredy Hilterman in de eerste helft werd het nog even spannend nadat Naoufal Bannis (gehuurd van Feyenoord) in de 72ste minuut een penalty benutte namens FC Dordrecht, maar tien minuten later tilde Mohamed Mallahi de marge weer naar twee. FC Dordrecht staat op de negentiende plaats, met twee punten meer dan FC Den Bosch. Degradatie uit de Keuken Kampioen Divisie is ook dit seizoen niet mogelijk.



Bekijk hier de samenvatting van Jong FC Utrecht - FC Dordrecht (Premium)