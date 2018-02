NEC blijft buiten Nijmegen verliezen

Idrissi terug in de basis bij AZ

15:09 AZ kan weer beschikken over de in januari van FC Groningen overgenomen aanvaller Oussama Idrissi. Hij sloot vorige week na een blessure weer aan bij de selectie en is wedstrijdfit. ,,Hij is weer helemaal fit en kan in de basis starten'', aldus trainer John van den Brom. De ploeg uit Alkmaar gaat zaterdag op bezoek bij NAC Breda.