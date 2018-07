NEC-aanwinst Wolters moet tot de winterstop toekijken

FC Groningen speelt gelijk tegen Werder met invaller Klaassen

29 juli FC Groningen heeft de voorlaatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen gelijkgespeeld. Het elftal van trainer Danny Buijs hield in het Hitachi Capital Mobility Stadion het Werder Bremen op 0-0. Werder eindigde vorig seizoen als elfde in de Bundesliga.