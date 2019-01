Natuurgras bij RKC als eerbetoon aan Frenkie

Die had nog geen tijd gezien om een fles champagne open te trekken om de verkoop van De Jong door Ajax aan Barcelona te vieren. Hij spoedde zich van radiostation naar radiostation om het allemaal uit te leggen. Want natuurlijk wilde iedereen weten hoe de Waalwijkse club aan de hoofdprijs kwam.



Duidelijk is dat het megabedrag tot in lengte van jaren voor een gezonde bedrijfsvoering moet zorgen bij RKC. ,,Iedereen zal nu met eigen ideeën komen over hoe wat dat bedrag aan moeten wenden. Dat wordt straks een kwesties van keuzes maken", aldus Van Mosselveld, die zelf wel een bestemming heeft voor een deel van de transfersom. ,,Frenkie de Jong is voetbal. RKC staat voor voetbal. Het is mijn ideaal om het kunstgras door een echte grasmat te vervangen. Een mooier bedankje aan De Jong is er niet.”