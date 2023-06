Nations League: zo bereidt Oranje zich voor op Final Four in eigen land

Sparta doet geweldige zaken in strijd om Europees ticket na memorabele avond in Utrecht

‘Laat oude tijden herleven’, stond er op een spandoek in Het Kasteel tijdens de laatste competitiewedstrijd, met een knipoog naar Europees voetbal. Sparta zette vanavond in elk geval een belangrijke stap in die richting, door met 1-2 te winnen van FC Utrecht.