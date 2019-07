Narsingh voelt steeds meer voor stap naar Feyenoord

De 28-jarige aanvaller werd door de nieuwe trainer Jaap Stam afgelopen week nog ‘een heel interessante speler’ genoemd. Stam wil spits Nicolai Jørgensen de komende maanden graag van veel bruikbare voorzetten voorzien en denkt dat voormalig international (19 interlands) Narsingh daarvoor zeer geschikt is.

Narsingh kan net als Steven Berghuis rechterspits spelen. Het is niet zo dat Feyenoord al rekening houdt met een vertrek van Berghuis, de club onderneemt zelfs pogingen om de belangrijke aanvaller langer te binden. Bovendien kan Narsingh ook vanaf links of achter de spitsen spelen.

Narsingh verklaarde recent in een door voormalig journalist Harry Vermeegen gepubliceerd telefoongesprek dat er inderdaad ‘een behoorlijke kans is’ dat hij dit seizoen in de Kuip gaat spelen.

Narsingh kwam afgelopen seizoen vrijwel niet in actie voor Swansea City. Stam hoopt uiteraard dat Narsingh snel tekent bij Feyenoord. De nieuwe trainer nam de taak van hoofdtrainer over van Giovanni van Bronckhorst in de wetenschap dat er sterkhouders zouden verkassen. Robin van Persie stopte, Jordy Clasie keerde terug naar Southampton, Tonny Vilhena koos voor FK Krasnodar, terwijl ook Cuco Martina niet meer voor Feyenoord uitkomt. Tot op heden haalde Feyenoord alleen derde keeper Nick Marsman naar de Kuip.