Napoli rekent op heet avondje in de Kuip

Opgejaagd door de eigen fans kan Feyenoord een ander elftal zijn, al was daar op reguliere competitiedagen dit seizoen nauwelijks sprake van. ,,Maar de laatste keer dat ik in de Kuip speelde was ik opeens twee tanden kwijt'', zegt de Belg Mertens over de bekerfinale die hij met PSV in 2012 speelde in Rotterdam, tegen Heracles Almelo. ,,Maar als ik er weer twee kwijt moet raken om ons door te krijgen in de Champions League, dan zou ik dat geen probleem vinden.''