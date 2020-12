Napoli heeft een hekel aan Nederlandse bezoekjes

Samenvatting Feyenoord op tandvlees naar puntje tegen FC Utrecht

29 november De vraag was al eerder gesteld. Een paar keer zelfs. Hoe staat Feyenoord er straks diep in december voor als de zware reeks van negen duels in zo’n drie weken er eindelijk op zit. Wie Feyenoord in de Kuip tegen FC Utrecht (1-1) zag, moet het ergste vrezen.