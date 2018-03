'Naheffing 1,9 miljoen euro betreft alleen transfer Tadic'

De naheffing van 1,9 miljoen euro die de fiscus FC Twente overweegt op te leggen heeft alleen betrekking op de transfer Tadic en staat nog niet vast. In totaal onderzoekt de belastingdienst de tientallen in- en uitgaande transfers, die Twente tussen 2010 en 2016 deed. Een eindafrekening van de fiscus is er nog niet.

Door Gerben Kuitert

Dat zegt directielid Erik Velderman van FC Twente naar aanleiding van verwarring rond de uitspraak van de arbitragecommissie van de KNVB over het conflict tussen de makelaar van ex-Twentespeler Dusan Tadic - Zoran Pavlovic - en de Enschedese club. Zoals gisteren gemeld, hoeft Twente van de arbitragecommissie 1,1 miljoen niet te betalen van de in totaal van 3,6 miljoen, die Pavlovic voor zijn bemiddeling in de transfer van Tadic naar Southampton in rekening bracht.

Omdat de fiscus er van uit gaat dat Tadic meedeelde in die inkomsten, schrijft de belastingdienst in het conceptrapport dat het FC Twente een naheffing van 1,9 miljoen wil opleggen. Want over het deel dat Tadic zou hebben meegekregen moeten dan alsnog loonbelasting en sociale premies worden afgedragen. De arbitragecommissie is echter van oordeel dat niet vast staat dat de voetballer inderdaad heeft meegedeeld.