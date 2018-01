NAC zet in op halvering straf voor coach Vreven

Van Mierlo zette niet in op vrijspraak, maar gaat voor halvering van de strafeis van drie wedstrijden waarvan één voorwaardelijk. Woensdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur ’s ochtends wordt het definitieve vonnis in een schriftelijke verklaring door de KNVB naar buiten gebracht. ,,De straf is disproportioneel”, zei Van Mierlo, ,,omdat de scheidsrechter met zijn gedrag zelf ook niet heeft bijgedragen aan de-escalatie.”



Aanleiding voor de slepende rechtsgang is het tumult dat ontstond na de wedstrijd NAC – FC Twente (1-2) op 12 december. Vreven werd na afloop van het duel midden op het veld weggestuurd omdat hij volgens scheidsrechter Siemen Mulder op agressieve wijze in woord en gebaar kenbaar had gemaakt het niet eens te zijn met diens beslissingen. Wat volgde was een schikkingsvoorstel van drie duels waarvan een voorwaardelijk. Omdat NAC en Vreven dat te gortig vonden, tekenden zij beroep aan. Die zaak diende op 14 december, maar ook in hoger beroep vond de Bredase afvaardiging geen gehoor. De strafeis bleef staan. Met als gevolg dat een maand later, op 16 januari een nieuwe beroepszaak diende bij de commissie van beroep (gevormd uit drie leden) met twee nieuwe aanklagers waarvan er een het woord nam.