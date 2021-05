NAC zet FC Volendam met gemak opzij en bereikt halve finale play-offs

Het werd een heel andere wedstrijd dan de twee confrontaties uit de reguliere competitie. Tweemaal had Volendam het beste van het spel, al won NAC thuis met 3-0. NAC had duidelijk geleerd van de fouten. De Bredanaars namen vanaf het begin het initiatief en gingen op zoek naar de voorsprong.

Volley De Rooij

Het eerste speldenprikje was een afstandsschot van Thom Haye, maar de grootste kans kwam na 25 minuten uit een corner. Mounir El Allouchi vond de vrijstaande Moïse Adiléhou, maar de verdediger schoot in kansrijke positie naast. Zo’n tien minuten voor rust kwam die verdiende voorsprong er alsnog. Robin Schouten vond met zijn voorzet Kaj de Rooij. De linksbuiten zorgde met een knappe volley voor de 1-0.

Adiléhou en Fiorini

In de 53ste minuut maakte Adiléhou zijn misser uit de eerste helft meer dan goed. Weer stond hij volledig vrij bij een hoekschop, nu prikte hij met links wel raak: 2-0. De honger was nog niet gestild want al in de 65ste minuut viel de derde treffer. Lewis Fiorini was het eindstation van een snelle omschakeling en tekende voor de 3-0.