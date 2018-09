NAC mag Rat Verlegh Stadion terugkopen voor 5,5 miljoen euro

NAC gaat tot die tijd onderzoeken of het de koop financieel rond kan krijgen. Vanuit de gemeente ligt al langer de wens om het Rat Verlegh Stadion van de hand te doen.



Nu krijgt NAC zelf dus de kans om het stadion te kopen. NAC betaalt jaarlijks bijna negen ton aan huur aan de gemeente. Als NAC zelf eigenaar is, kunnen in principe de huisvestingslasten voor de club een stuk lager worden.

Het in 1996 geopende stadion (19.000 plaatsen) is sinds januari 2003 eigendom van de gemeente Breda. Twee jaar geleden werd na een uitgebreid onderzoek van de gemeenteraad de conclusie getrokken dat NAC en de gemeente Breda te veel met elkaar verstrengeld zijn, met name omdat de gemeente eigenaar van het stadion is.

De gemeente Breda wilde al enige tijd van het stadion af, maar een verkoopprocedure leverde vorig jaar geen passend bod op. Er bleef wel contact tussen gemeente en club. Bij de koop zijn ruimten, onder meer kantoren, die niet door de voetbalclub worden gebruikt, niet betrokken.

,,Wij zien het in eigen beheer nemen van het stadion nog steeds als een enorme kans om een volgende stap te zetten in de financiële continuïteit van NAC. Daarom zijn we ondanks het teleurstellende resultaat van de verkoopprocedure met de gemeente Breda in gesprek gebleven om de mogelijkheden te bespreken. We zijn tevreden met de uitkomst van deze gesprekken'', aldus Justin Goetzee, algemeen directeur NAC Breda. ,,Met de optie tot koop hebben we tijd om tot een gedegen financieringsmodel te komen.''

Stadion in de etalage

Het stadion werd vorig jaar in de etalage gezet. De gemeente wilde er circa 7,5 miljoen euro voor hebben, maar de biedingen die binnenkwamen zaten daar ver onder.

NAC was zelf ook een van de partijen die vorig jaar een bod heeft uitgebracht. De voetbalclub heeft daartoe een aparte stichting opgetuigd. Naar verluidt lag dat bod rond de 4 miljoen euro.

De reden dat de gemeente het stadion nu voor 5,5 miljoen euro wil verkopen (in plaats van de 7,5 miljoen euro waarop het is getaxeerd) is dat enkele delen van het complex geen deel meer uit maken van de koopoptie. Het gaat dan met name om een aantal kantoren aan de oostzijde van het stadion. Ook de grond waarop het stadion staat, wordt niet verkocht. Overigens is een aantal andere kantoren in het stadion al in eigendom van derden en maakt dus geen onderdeel uit van de overeenkomst.