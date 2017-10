NAC lijdt half miljoen euro verlies in promotiejaar

Op financieel vlak heeft NAC een verlies gedraaid van 501.771 euro bleek, maakte de directie gisteren bekend op de aandeelhoudersvergadering. Daardoor is het eigen vermogen nu 600.000 euro in de min.

Het is de eerste keer in vijf jaar dat NAC in de rode cijfers terechtkomt. Verrassend is het overigens niet, omdat bij de KNVB voor het boekjaar 2016/2017 een conservatieve begroting werd ingediend met een verwacht tekort van 700.000 euro. Doordat het werkelijke tekort een half miljoen euro bedraagt, zegt de club dat het ‘verlies beperkt is gebleven’.