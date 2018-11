NAC heeft punten hard nodig tegen nummer vier Heracles

Speelronde 11 De Graafschap kampioen latje trap, Feyenoord stuit op Venlose muur

2 november Nadat PSV zich deze week in de beker liet verrassen door RKC, treft de ploeg van Mark van Bommel dit weekend in Vitesse een ideale tegenstander om zich te revancheren. Ook achtervolger Ajax heeft gezien de historie geen al te lastige klus te klaren. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de elfde speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.