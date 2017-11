NAC doet denken aan Elinkwijk en schieten op doel van Brad Jones loont

Voor Feyenoord was het opnieuw een weekend om snel te vergeten. De regerend kampioen slaagde er tegen VVV-Venlo (1-1) voor de vierde keer op rij niet in om een thuiswedstrijd om te zetten in winst. De laatste keer dat dit gebeurde was in januari en februari van vorig jaar, tijdens de sombere reeks van zeven opeenvolgende nederlagen onder trainer Giovanni van Bronckhorst.|



De les die de komende tegenstanders van Feyenoord mogen trekken is dat schieten op het doel van Brad Jones loont. VVV-Venlo vuurde in de hele wedstrijd maar één schot af op de Australische goalie en prompt was het raak. Met zijn uithaal zette Damian van Bruggen de 1-1 eindstand op het scorebord. De statistieken zijn dit seizoen sowieso pijnlijk voor Jones. Maar liefst zeven van de laatste elf schoten op het doel van Feyenoord in de eredivisie leverden een doelpunt op.



Het was al voor de tweede keer dit seizoen dat de kwakkelende kampioen punten verspeelde tegen een promovendus. NAC Breda vertrok eerder met een 0-2 zege uit de Kuip. De laatste keer dat Feyenoord het zo lastig had met de nieuwkomers in de eredivisie was in het seizoen 1993/1994 (gelijkspel tegen NAC Breda (1-1) en sc Heerenveen (0-0)). Feyenoord won dat seizoen overigens wel thuis van de andere promovendus: VVV-Venlo (5-0).