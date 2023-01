Na schorsing in Hongarije is gevecht van Ricardo Moniz tegen racisme niet voorbij: ‘Ik zal mijn strijd nooit opgeven’

Twente is op kletsnat veld in Enschede te sterk voor Telstar in TOTO KNVB Beker

FC Twente heeft zonder al te veel moeite met Telstar afgerekend in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Op een verregend veld in de Grolsch Veste werd het 3-1 voor de Tukkers. Daan Rots was voor rust twee keer trefzeker voor Twente en Virgil Misidjan schoot in de tweede helft de 3-0 binnen. Thomas Oude Kotte deed vlak daarna iets terug, maar het zou slechts een doelpunt voor de statistieken blijken.

10 januari