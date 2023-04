Na John de Wolf roepen ook Feyenoord-spelers eigen publiek op verstand te gebruiken: ‘Zonde en onnodig’

De tekst verwijst naar een uitspraak van John de Wolf, die afgelopen woensdag in de halve finale van de KNVB beker in de Kuip de aanwezige fans opriep hun verstand te gebruiken. Dat was nadat de wedstrijd was gestaakt omdat Ajacied Davy Klaassen werd geraakt met een aansteker. Een verdachte werd tijdens de wedstrijd door de politie opgepakt.

De KNVB voerde een dag na het incident verscherpte maatregelen in die scheidsrechters verplichten wedstrijden eerder te staken na ongeregeldheden met toeschouwers. Feyenoord neemt geen risico meer en speelt de resterende thuiswedstrijden met netten rond het hele veld in de Kuip.

Dennis te Kloese: ‘Het is nodig in deze situatie’

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord schudde even met zijn hoofd toen hij vlak voor het duel met RKC Waalwijk rondkeek in de Kuip. Langs het hele veld hangen netten tussen dikke palen. De thuisclub hoopt zo te voorkomen dat er na Davy Klaassen nog meer spelers gewond raken door voorwerpen uit het publiek.

,,Het blijft zonde, maar bij de huidige situatie in De Kuip is dit nodig”, denkt Te Kloese. ,,De KNVB gaat wedstrijden eerder staken na problemen met fans. We zijn dit seizoen sportief met iets moois bezig en nemen geen enkel risico. We blijven de situatie analyseren en hopelijk zijn er geen andere maatregelen nodig.”

Feyenoord is vooralsnog de enige club in Nederland die langs het hele veld netten heeft opgehangen na de verscherpte maatregelen van de KNVB die scheidsrechters verplichten duels sneller te staken als er voorwerpen op het veld worden gegooid. ,,Maar toch zie ik het als een probleem van de hele maatschappij”, zegt trainer Arne Slot. ,,De samenleving wordt harder. Konden we de tijd soms maar vijftien jaar terugdraaien.”

Hartman: ‘Het is zonde met zulke mooie supporters’

Ook linksback Quilindschy Hartman baalt van de netten rond het hele veld. ,,Als je aan het spelen bent let je er natuurlijk niet op, maar het is natuurlijk geen mooi gezicht als je er naar kijkt. Het is vooral zonde en onnodig, bij een club met zulke mooie supporters als Feyenoord.”

,,Dit konden we wel even gebruiken”, zei Hartman na de 5-1 zege op RKC. ,,Het was een heel vervelende week voor ons. Dat lijkt me wel duidelijk. Het ergste was dat het niet eens over voetbal ging”, doelde Hartman op de hoofdwond van Ajax-speler Davy Klaassen. ,,Er hing veel negativiteit rond onze club. Heel Nederland sprak over ons. Maar wij gooien dat ding niet naar Klaassen. Wij kunnen er niet veel aan doen.”

