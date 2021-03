Na bizarre nederlaag krijgt Jong Ajax nu een dreun van Excelsior

Excelsior leidde al na 24 minuten met 3-0, na een eigen doelpunt van Rio Hillen en treffers van Julian Baas en Reuven Niemeijer. Trainer Mitchell van der Gaag was zo ontevreden over de start van Jong Ajax dat hij Christian Rasmussen en Hillen nog voor rust wisselde.

Jong Ajax creëerde best veel kansen maar was slordig met afwerken. Kenneth Taylor tekende nog wel voor 3-1, door een strafschop te benutten. Vervolgens maakte Ahmad Mendes Moreira de 4-1, na een spaarzame uitbraak van de thuisploeg na rust. Joël Zwarts bepaalde in de 95e minuut de eindstand.